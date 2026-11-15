Huánuco: cadena perpetua para padre que ultrajaba sexualmente a su hija

En menos de 48 horas, la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco consiguió una sentencia condenatoria de ocho años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva contra Jhan Merlín, de 22 años, por el delito de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de una estudiante universitaria.

La condena fue obtenida ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Huánuco, mediante un proceso inmediato promovido por la fiscal adjunta provincial Esthefany Cyndhi Berrospi Zevallos, con el soporte técnico de la asistente en función fiscal Esthefany Patricia Ferrer Valles.

El acusado reconoció su responsabilidad penal y se acogió a la terminación anticipada del proceso, luego de ser capturado por vecinos del distrito de Amarilis y entregado a efectivos de la Policía Nacional del Perú.

LA SIGUIÓ CON SIGILO

De acuerdo con las investigaciones fiscales, el violento asalto ocurrió el 10 de noviembre, aproximadamente a las 9:30 de la noche, en las inmediaciones del Primer Parque de Paucarbambilla. El sujeto habría seguido sigilosamente a la joven hasta una zona con poca iluminación, donde la interceptó, redujo y amenazó de muerte con un cuchillo para despojarla de sus pertenencias.

La estudiante llevaba un teléfono celular iPhone 17 sujeto a la cintura y opuso resistencia al robo. Ante ello, el agresor le ocasionó una lesión cortante en el lado derecho del cuello.

Los gritos de auxilio alertaron a transeúntes y vecinos que se desplazaban en una motocicleta, quienes intervinieron para auxiliar a la víctima, recuperar el equipo móvil y perseguir al presunto asaltante. Finalmente, lograron retenerlo en las últimas cuadras de la avenida Los Laureles, cuando intentaba escapar, para luego ponerlo a disposición de la Policía Nacional.

Gracias a la intervención oportuna de los ciudadanos y al trabajo del Ministerio Público, el caso fue resuelto mediante un proceso inmediato, que permitió obtener una condena efectiva en un plazo de apenas 48 horas.