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La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco culminó, el 5 de octubre, el procesamiento del 100 % de las actas electorales correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 en su circunscripción electoral, que comprende las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea.

El jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo, informó que fueron procesadas las actas correspondientes a las 1 193 mesas de sufragio instaladas en 170 locales de votación, distribuidos en 25 distritos y 72 centros poblados.

Sánchez Araujo explicó que el acta electoral es el documento que contiene la información de los votos emitidos en cada mesa de sufragio. Una vez recibidas en el Centro de Cómputo, las actas son digitadas y verificadas mediante el sistema informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de contabilizar los votos consignados.

Durante este procedimiento pueden detectarse actas observadas debido a inconsistencias que impidan su contabilización inmediata, como errores en la suma de votos, ausencia de firmas o sellos, problemas en el registro de datos o pérdida o deterioro del material electoral.

TRÁMITE AL JEE

Las actas que presentan estas incidencias son remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco para su evaluación y resolución, de acuerdo con la normativa electoral. Una vez resueltas, retornan a la ODPE para continuar con el procedimiento correspondiente.

Durante el traslado de las actas hacia el Centro de Cómputo, se contó con el resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la fiscalización del JEE, medidas orientadas a garantizar la seguridad e integridad de la documentación electoral.

La ciudadanía puede consultar los resultados de las ERM 2026 a través del portal oficial de la ONPE: Resultados Electorales ONPE. Asimismo, puede acceder a las actas digitalizadas mediante el número de DNI de un elector o el número de la mesa de sufragio donde fue generada.