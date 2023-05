El distrito de Pillco Marca, en Huánuco, que esta próximo a celebrar 23 años de creación política, ha sufrido un acelerado crecimiento urbanístico, al menos en las últimas dos décadas. Lamentablemente, sus residentes viven atrapados en una selva de cemento.

Además, es el único distrito de la provincia y departamento de Huánuco, que no tiene espacios públicos ni de recreación. Actualmente, el vasto territorio supera los 21 mil habitantes, de los cuales, el 70% vive en Cayhuayna, capital del distrito.

Seis alcaldes han pasado por el pujante distrito desde su creación política, un 5 de mayo del año 2000; sin embargo, ninguno se preocupó por el aspecto urbano. Hoy en día no tiene una plaza principal, un palacio municipal, parques ni áreas verdes.

Mea culpa. Al respecto, la alcaldesa de Pillco Marca, Diana Plejo Carrillo, mostró su preocupación por el flojo diseño de las áreas urbanas de su jurisdicción. “Es cierto, Pillco Marca, no tiene su palacio municipal, no tiene plaza de Armas, no tenemos parques; sin embargo, hay proyectos, pero nos falta buscar el financiamiento. Acá existe responsabilidad de las exautoridades del distrito”, expresó la edil.

Lamentablemente, la municipalidad no cuenta con terrenos para tales fines. “En cuanto al terreno, el aporte más grande que tenemos por ahora, es la antigua comisaría que tiene un área de más de 4 mil m2. Si bien es cierto, en los registros públicos figura como parque, pero tenemos encamino un proyecto para la construcción de la futura municipalidad”, detalló la edil. Sin embargo, no dijo como lo haría.

Litigio. Existe una parcela de más de 9 mil m2 ubicado, al costado del colegio Juan Velasco Alvarado. El terreno que funcionaba como campo deportivo, es ideal para la cimentación de la plaza de Armas del distrito, pero la disputa legal entre la institución educativa, el municipio y los socios de la excooperativa, truncaron el proyecto.

Oficinas. La municipalidad de Pillco Marca, funciona en la antigua Casa Hacienda Cayhuayna, inmueble considerado como un monumento histórico y cultural de la región. Al menos en los últimos 15 años, el señor Héctor Huerto Milla y familia, en su calidad de exsocio de la Cooperativa Juan Velasco Alvarado, trató de expulsar a todo el concejo edil del predio, aduciendo ser de su propiedad, pero todo intento de desalojo quedó trunco.