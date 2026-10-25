Huánuco: investigan maquinaria de Transportes incautada durante operativo contra minería ilegal

El Juzgado declaró fundado el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva presentado y sustentado por el fiscal adjunto provincial Carlos Antonio Berrospi Figueroa, del Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado-Aucayacu, contra Roosebelt Bocanegra, de 35 años, por la presunta comisión del delito de robo agravado.

La medida fue dictada para continuar las investigaciones, debido a que la prognosis de la pena sería de hasta 20 años de cárcel.

El imputado fue entregado a las autoridades policiales luego de que personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo lo descubriera, durante la noche del pasado 15 de octubre, escondido junto a otro sujeto en las inmediaciones de la empresa Tropical, en el caserío de San Francisco. Ambos habrían participado en un asalto a mano armada ocurrido en el grifo “Los Jardines”, ubicado en el kilómetro 1 de la vía Fernando Belaúnde Terry.

En el establecimiento de venta de combustible, Bocanegra y otro sujeto, aún en proceso de identificación, llegaron a bordo de una motocicleta, sorprendieron a los trabajadores y los encañonaron con un arma de fuego. Luego, los despojaron del dinero de las ventas del día y de sus teléfonos celulares. El monto sustraído ascendió aproximadamente a S/ 3000.

HUYEN A TINGO MARÍA

Tras el atraco, los delincuentes huyeron con dirección a la ciudad de Tingo María. Sin embargo, la rápida intervención del personal de Serenazgo permitió capturar a Roosebelt Bocanegra, mientras que su cómplice logró escapar. En poder del intervenido, las autoridades hallaron los equipos telefónicos robados y el dinero en efectivo.

El imputado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para identificar y ubicar a su presunto cómplice.