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La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a cargo de la fiscal provincial Jasmina Asucena Iparraguirre García, logró que el Juzgado Penal dicte 30 años de pena privativa de libertad efectiva en contra del acusado Jesús Molina por el delito de violación sexual de menor de edad en grado de tentativa.

Los graves hechos se suscitaron de manera continuada entre los años 2017 y 2022 en la ciudad de Tingo María. De acuerdo con la investigación, el condenado aprovechaba los momentos en que la madre y la tía de la menor agraviada de iniciales O. C. (07) salían a trabajar a un puesto de frutas, así como las ocasiones en que enviaba a su propio hijo a realizar compras, para quedarse a solas con la víctima en el domicilio ubicado en el sector de Brisas del Huallaga.

APROVECHÓ SU VENTAJA

En dicho inmueble, valiéndose de la fuerza y de la relación de confianza familiar, la sometía a tocamientos indebidos y a reiterados intentos de violación. Asimismo, la fiscalía probó que en el año 2022, cuando la agraviada tenía doce años, el sujeto la interceptó en las inmediaciones del estadio IPD para obligarla a subir a su mototaxi y continuar con las agresiones.

Durante el juicio oral, la fiscal sustentó la acusación mediante la declaración de la menor en su Entrevista Única en Cámara Gesell. Asimismo, se incorporaron los testimonios claves de una docente de la iglesia que conoció el caso tras un retiro en 2021, de la psicóloga del hospital que activó los protocolos de atención al conocer la denuncia, y de la madre de la víctima, además del acta de inspección fiscal que corroboró los escenarios delictivos.

Además, el Colegiado ordenó que el sentenciado pague la suma de diez mil soles por concepto de reparación civil, se someta a un tratamiento terapéutico y cumpla con una inhabilitación definitiva para impedirle ejercer cualquier actividad o docencia que implique el cuidado de niños y adolescentes.