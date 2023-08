En el primer trimestre del año 2023, el 64,9% de la población en edad de trabajar de la ciudad de Huánuco participa activamente en el mercado de trabajo, sea en condición de ocupado o buscando activamente empleo, refirió el director de la Oficina Departamental de Estadística e Informática (ODEI Huánuco), Pablo Guerra Montoya.

Según la ODEI Huánuco, observa mayor participación de hombres (74,7%) que de mujeres (55,2%) en la fuerza de trabajo, así como de los que tienen de 25 a 44 años de edad (78,0%) y de la población con educación superior (universitaria 73,6% y no universitaria 78,5%).

En el primer trimestre del año 2023, la población ocupada alcanzó 104 mil 900 personas, al comparar con igual trimestre del año 2022, aumentó en 2,9% que equivale a 2 mil 900 personas.

Según el sexo, la población ocupada, femenina y masculina aumentaron en 3,7% y 2,4%, respectivamente. Según grupo de edad se incrementó entre los que tienen de 25 a 44 años de edad (7,5%), y entre los que tienen de 14 a 24 años de edad (4,1%), mientras que disminuyó en 3,9% entre la población de 45 a más años de edad.

La tasa de empleo informal fue de 66,7%

En el periodo abril 2022-marzo 2023, en la ciudad de Huánuco, del total de población ocupada, el 66,7% tiene empleo informal, es decir, tienen relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumplen con el pago de impuestos, no tienen cobertura de protección social y carecen de prestaciones relacionadas con el empleo.

En tanto, el 33,3% tiene empleo formal. Según sexo, el 66,5% de la población ocupada femenina tiene empleo informal, siendo 0,4 punto porcentual menos que la población ocupada masculina (66,9%).

Tasa de desempleo alcanzó el 10,0% en la ciudad de Huánuco.

En el primer trimestre del año 2023, la tasa de desempleo en la ciudad de Huánuco se ubicó en 10,0%, siendo inferior a lo observado en igual trimestre del año 2022 (10,2%). Según sexo, el desempleo afectó al 12,2% de las mujeres y al 8,3% de los hombres. El ingreso promedio fue más de 1 mil 733 soles.

En el período abril 2022-marzo 2023, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo (ingreso principal y secundario) de la ciudad de Huánuco se ubicó en 1733,4 soles. El ingreso promedio de los hombres alcanzó a 1966,6 soles, siendo superior en 551,2 soles al ingreso de las mujeres (1415,4 soles).