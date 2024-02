Por segundo día consecutivo, los trabajadores CAS (Contratación Administrativa de Servicios), de la 276, 728 y 1057 de diversos sectores estatales de Huánuco, realizaron una protesta por las principales calles de la ciudad en contra del Decreto Legislativo 1602 de la Ley Servir y exigiendo a que no se realicen despidos masivos.

De acuerdo a las declaraciones, se oponen al Decreto Legislativo 1602 de la Ley Servir, que busca facilitar los despidos masivos y sacar a trabajadores del Régimen 276, 728 y 1057. Consideran que es una ley lesiva contra los derechos constitucionales de los trabajadores.

“No podemos permitir que una vez más pretendan sacar a los trabajadores del aparato estatal para luego hacer sus acomodos como lo hicieron muchos años atrás”, manifestó la dirigente del Sindicato de Trabajadores de Salud, Francisca Samaniego.

Iniciaron paros de 48 horas y tienen previstas más jornadas de lucha a nivel nacional. Exigen que se derogue dicha ley. Explicaron que la ley establece evaluaciones anuales, y si en 6 años el trabajador es desaprobado en dos oportunidades, puede ser despedido sin derecho a reclamos ni apelaciones.

“Si tú, en seis años, te desapruebas por no servir, entonces, ¿qué vas a hacer? Y no vas a tener derecho a ningún tipo de reclamo, ni siquiera judicialmente. Esa ley es lesiva, consideramos que, aunque se diga que es voluntario, en la práctica no es así. Si el trabajador decide no entrar a ese régimen, de todos modos, será evaluado y puede ser despedido”, dijo Samaniego.