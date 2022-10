Un asegurado del hospital de EsSalud ubicado en el distrito de Amarilis, en el departamento de Huánuco, grabó en video el preciso momento que personal del nosocomio acariciaba a un gato que se movilizaba con naturalidad por el pasillo.

Juan Herrera llamó a un medio de comunicación nacional para expresar su malestar, indicando que existe retardo en la atención a los asegurados y que los gatos se pasean por el hospital del seguro social.

“El que está acariciando al gato, es un médico de EsSalud , un médico que ha salido de una de las oficinas administrativas…no es la primera vez que veo la presencia de gatos”, refirió.

Asimismo, sostuvo que solo se puede sacar una cita cada siete días. “Usted puede sacar una cita cada siete días, antes no puede sacar, así no tengan pacientes. Cuando uno llama (por celular) nos dicen que tiene que esperar no más, ya que no capacidad de atención, recién estamos por el 2020 (para las referencias) atendiendo”.

Herrera es un asegurado que tiene problemas visuales, y aseguró que cada día se empeora su salud, ante la demora en ser atendido en EsSalud.

