Con el objetivo de fortalecer a los pequeños productores y emprendedores de la región Huánuco, el Ministerio de la Producción (Produce), a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), desarrolló el desayuno empresarial denominado “Articulación de Estado y empresa para oportunidades de crecimiento en el sector agroindustrial”.

El director del CITE Agroindustrial Huallaga, Álvaro Gamarra Ortega, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que permiten motivar y respaldar a los emprendedores mediante el acompañamiento técnico de la Unidad Técnica de Ambo.

“Hoy un emprendedor ya no necesita contar con un pool de maquinarias o gran infraestructura como antes. Puede desarrollar nuevos productos y hacer realidad sus proyectos de la mano de la innovación y la investigación”, expresó.

El evento reunió a emprendedores y empresarios exitosos con el propósito de impulsar la productividad y el crecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes) de la región. Asimismo, se resaltó que el fortalecimiento del CITE Agroindustrial Ambo responde a una demanda histórica de la población huanuqueña.

Actualmente, el CITE cuenta con moderna infraestructura y plantas multipropósito que benefician directamente a mypes y productores vinculados a las cadenas productivas de papa, café, cacao y frutas tropicales.

Durante la actividad se exhibieron productos elaborados con el apoyo técnico del CITE, evidenciando cómo la tecnología y la asistencia especializada pueden potenciar la producción regional.

Entre los testimonios destacados estuvo el de Diana Chávez, representante de la empresa Papitas Like, quien señaló que su marca ya tiene presencia en 14 departamentos del país y proyecta expandirse a 14 más este año. Indicó que trabajan en la provincia de Pachitea junto a mujeres del campo, promoviendo su empoderamiento en todo el proceso productivo, desde la siembra hasta la cosecha y procesamiento de la papa.

Por su parte, Julio Garay Barrios, gerente de Nutri H, compartió su experiencia personal frente a la anemia, lo que lo motivó a desarrollar una galleta elaborada con más de 300 ingredientes, entre ellos granos andinos como quinua y kiwicha, además de hemoglobina. Actualmente, su empresa cuenta con 29 productos, incluyendo desayunos instantáneos orientados a combatir la anemia.

Finalmente, Lenin Acosta Rueda, coordinador de la Unidad Técnica de Ambo, informó sobre las acciones de articulación previstas para este año, así como la existencia de fondos concursables y el apoyo en certificaciones orgánicas a través de Indecopi, con el fin de facilitar el acceso de los productores a nuevos mercados.