Con el respaldo de la población y el impulso de la gestión del alcalde distrital de Churubamba, William Romero Gobea, inician la apertura de una nueva trocha carrozable en el sector de Yanamachay Huacamarca, una obra largamente esperada que contribuirá al desarrollo e integración de diversas comunidades de la región Huánuco.

La nueva vía beneficiará directamente a los pobladores de los centros poblados de Simón Bolívar de Quenrra, Tambogán y Pagshag, facilitando el transporte de personas y productos, además de mejorar el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas.

VARIOS ACTORES

La ejecución de este proyecto es resultado del trabajo articulado entre la Municipalidad Distrital de Churubamba, las autoridades de los centros poblados y la población organizada, quienes unieron esfuerzos para hacer realidad una infraestructura considerada prioritaria para la zona.

Durante el inicio de los trabajos, el regidor Rolin Ponce Trinidad destacó la participación activa de las autoridades locales y de los habitantes de las comunidades beneficiadas, resaltando que la unidad y el compromiso colectivo fueron determinantes para concretar esta iniciativa.

“Gracias al esfuerzo conjunto de nuestras autoridades de Simón Bolívar de Quenrra, Tambogán y Pagshag, así como de la población organizada, hoy damos inicio a una obra que marcará un antes y un después para nuestras comunidades. Esta vía representa progreso, integración y nuevas oportunidades para nuestros pueblos”, expresó.

CHURUBAMBA Y MARÍAS

La trocha carrozable fortalecerá la integración territorial entre los distritos de Churubamba y Marías, ubicados en las provincias de Huánuco y Dos de Mayo, respectivamente. Asimismo, permitirá dinamizar las actividades productivas, comerciales y sociales de la zona, favoreciendo una mayor articulación económica y mejorando la calidad de vida de cientos de familias.

Las autoridades de los tres centros poblados y los vecinos beneficiarios expresaron su satisfacción por el inicio de la obra y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con la municipalidad distrital en proyectos que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar de la población.

Coincidieron en señalar que esta nueva vía constituye un paso significativo hacia una mayor conectividad, integración regional y acceso a mejores oportunidades para las futuras generaciones.