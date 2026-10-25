Huánuco: prisión preventiva para presunto autor de robo agravado

La intervención comprende 600 metros del cauce fluvial y busca reducir el riesgo de desbordes en los distritos de La Unión y Ripán, en la provincia de Dos de Mayo. Más de 500 familias serían beneficiadas.

Como parte de las acciones preventivas frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño, el Gobierno Regional de Huánuco (GRH) inició los trabajos de limpieza, descolmatación y encauzamiento del río Vizcarra, con el objetivo de reducir el riesgo de desbordes e inundaciones durante la temporada de lluvias en los distritos de La Unión y Ripán, provincia de Dos de Mayo.

La intervención, supervisada por la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, comprende un tramo de 600 metros lineales del cauce del río. Los trabajos buscan proteger a más de 500 familias que habitan en zonas vulnerables cercanas al afluente, así como resguardar sus viviendas y bienes ante posibles emergencias.

ENTREGAN COMBUSTIBLE

Para garantizar la continuidad de las labores y el funcionamiento de la maquinaria pesada, el Gobierno Regional formalizó la entrega de 1,032 galones de combustible a la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, como parte del apoyo logístico destinado a la ejecución de los trabajos.

Al respecto, el gobernador regional, Antonio Pulgar, destacó la importancia de adoptar medidas anticipadas frente a los eventos climáticos y evitar que las lluvias generen situaciones de emergencia.

«La prevención es nuestra mayor fortaleza ante el fenómeno El Niño. No podemos esperar a que las lluvias causen emergencias para actuar; protegemos a la población garantizando trabajos oportunos en las zonas de mayor vulnerabilidad», manifestó el gobernador desde Chile.

Con estas acciones, el Gobierno Regional de Huánuco busca fortalecer la prevención y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones asentadas en las riberas del río Vizcarra, ante el riesgo de precipitaciones intensas y posibles inundaciones.