El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, dispuso la ubicación y captura de Rolando Sacramento Ramírez (29), principal sospechoso del asesinato de la enfermera Yesenia Morales Aquino de 33 años. De acuerdo a la información, el imputado sostenía una relación sentimental con la occisa.

Tras dos días de desaparecida, el cadáver de la joven profesional apareció en un sector del río Huallaga ; asimismo, los golpes visibles que presentaba el cuerpo daban a entender que la mujer había sido asesinada antes de ser arrojada al caudal.

El trágico desenlace conmocionó a toda la región. Tras el macabro hallazgo, la familia de la difunta perdió toda comunicación con Sacramento Ramírez, quién ni siquiera tuvo la gentileza de buscar a la entonces desaparecida. Esta actitud sospechosa llamó la atención de las autoridades.

En respuesta, la Policía Nacional visitó el domicilio del sujeto, ubicado calle Los Ángeles Mz. C Lote 04, en el distrito de Pillco Marca. Sin embargo, no se encontraba en el lugar. Al recoger información de sus vecinos, estos indicaron no haber visto a Rolando, desde hace días.

Trascendió que el investigado se dedicaba al rubro de transportes. En su momento, Euler Morales Aquino, dijo que, al momento de la desaparición de su hermana menor, su enamorado se encontraba trasladando pasajeros a la ciudad de Tingo María, versión que habría sido utilizada para una coartada.

A través del Oficio N°18152022-JIP-CSJ-HCO., dirigido al jefe de Requisitorias de Lima se ordenó la captura de la pareja de Yesenia, sindicado como presunto autor del delito de feminicidio. Por ahora está no habido, pero se cree que habría huido a Lima o Pucallpa. No obstante, el levantamiento de la conversación telefónica darían nuevas pistas.

