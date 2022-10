La Municipalidad Distrital de Amarilis otorgó licencias de funcionamiento para negocios fuera del marco legal establecido por la propia entidad edil, por eso Contraloría General de la República observó la licencia otorgada a un “bar - lupanar” en la zona de Jancao, durante el periodo del exalcalde Antonio Pulgar Lucas en el 2021 en plena pandemia por Covid-19.





autorización. “La entidad admitió y dio trámite a la solicitud de licencia de funcionamiento con el giro ‘bar lupanar’ y otorgó autorización de licencia de funcionamiento con el giro a fin bar lupanar, los mismos que no se encuentran regulados en la ordenanza municipal No 039-2019-MDA, situación que conlleva a que se venga otorgando licencia fuera del marco legal establecido por la propia entidad”, indica el informe de control simultáneo 211 -2022-OCI-MDA, emitido por la entidad de control.

En esa medida, el informe da cuenta que, en la revisión documental al proceso de otorgamiento de licencia de funcionamiento del establecimiento The Queen of the nigth, se advirtió de la existencia del informe N.° 110-2021-MDA /GAJ del 27 de julio del 2021, por lo que el asesor legal encargado, luego de analizar y precisar que la ordenanza municipal N° 039, que regula el otorgamiento de licencia de funcionamiento para promover la formalización de las actividades económicas en la jurisdicción del distrito de Amarilis, no considera el giro de bar lupanar, sino solamente bar, restobar y bar hospedaje, entre otros.

“El giro lupanar se considera como giro afín y le correspondería otorgar licencia de vigencia especial - temporal de conformidad con el artículo 37 de la ordenanza municipal 039 que regula el otorgamiento de licencia de funcionamiento para promover la formalización de las actividades económicas en la jurisdicción del distrito de Amarilis”, precisa el informe.

En ese sentido, de acuerdo al contenido de la Ordenanza Municipal en referencia, la misma que se encontraba vigente a la fecha de la solicitud y otorgamiento de la licencia, “la entidad tampoco ha regulado el otorgamiento de licencia con el giro de ‘Lupanar’”.

En cuanto al giro afín entre sí, señalado por el asesor legal, es de tener cuenta que conforme lo establece el artículo 20° de la propia Ordenanza Municipal n.° 039-2019-MDA, solo se ha establecido el giro afín para el caso de cesionarios, conforme se describe en dicho artículo.

Cabe señalar que la comuna tiene vigente la licencia de funcionamiento del Bar Lupanar, la misma que fue declarada como barrera burocrática ilegal la limitación de la vigencia de 1 año, materializada en la licencia de funcionamiento especial con ordenanza municipal n.° 039-2019/MDA desde el 27 de julio del 2021, siendo indispensable que los entes correspondientes no avalen las mala prácticas de establecimientos nocturnos que dañan la integridad y moral de los ciudadanos.

Alcalde lamenta que Indecopi avala esa situación

Alex Celestino Vásquez en su momento informo que la Oficina Regional del Instituto de Defensa del Consumidor de Junín, emitió una resolución final n.° 00490-2022, que dispone la inaplicación de la barrera burocrática para que el establecimiento Lupanar siga operando, indicando de no realizarse la comuna estaría vulnerando el artículo 12 del Texto único Ordenado de la Ley n.° 28976, Ley de Marco de Licencia de Funcionamiento.

La licencia de funcionamiento del establecimiento que lleva la firma y sello del subgerente de Promoción Empresarial y Turismo, Sully Godoy Domínguez, y del gerente de Desarrollo Económico, Erick Ferruzo Suárez data del 27 de julio del 2021 y como actividad económica dice Bar Lupanar.