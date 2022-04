En primer día del paro de 48 horas en rechazo por el alza de combustible y artículos de primera necesidad se desarrolló con una serie de incidencias en Huánuco. Tanto en la ciudad capital como en los interiores del departamento acataron la medida de lucha en ocasiones con violencia, quema de llantas y atentado contra locales públicos y la propiedad privada.





medida. A pesar de que el Gobierno central ya emitió la orden para la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ( gasolina de 84 se redujo en 21,3%; la gasolina 90 cayó un 17,9%; el Diesel B UV S-50 se reduce en 11,4% y la Diesel B5 S-50 retrocede un 8,6%) la medida se lucha fue acatada.

En algunos departamentos luego de que el Gobierno ordenó la exoneración de impuesto, los transportistas dieron la tregua, pero en Huánuco no ocurrió eso, sino que se acató la medida tal como se hizo la convocatoria con días de anticipación, incluso se generó una confusión en el sentido que no sabían si acataban o no el paro.

Ayer algunos tramos de la Carretera Central en la jurisdicción de la provincia de Ambo amaneció bloqueada y lo mismo ocurrió en la zona de Huancachupa en Pillco Marca y La Esperanza en Amarilis, pero fueron liberados con la intervención de los efectivos policiales. Sin embargo, el transporte de servicio pasajeros y de carga quedaron suspendidos.

Los mercados de la ciudad amanecieron con las puertas cerradas y esporádicamente algunos vehículos menores transitaban por la ciudad, pero según pasaban las horas se han puesto a buen recaudo por temor a represalias por algunos vándalos que aprovechan cuando hay este tipo de medidas.





Violencia. En efecto, los infiltrados en medio de la manifestación apedrearon las puertas y ventanas de locales comerciales y de las instituciones públicas como la Municipalidad Provincial de Huánuco (Plaza de Armas), donde tuvo que ser repelido por los policías con el uso de bombas lacrimógenas, ya que la turba lanzó piedras y rompió lunas del palacio edil. De igual manera dañaron el local de la Gerencia de Transportes de la comuna provincial, ubicado en la cuadra 10 del jirón Dámaso Beraún de donde sacaron una cajas con documentos, y algunos muebles y equipos de cómputo. Asimismo, el local de un conocido centro comercial fue atacado con la intensión se ser saqueado por los vándalos. A su vez, una banda de jóvenes atacó a unos mototaxistas y les voltearon el vehículo increpándoles por no acatar el paro.

Otro grupo de manifestantes marcharon pacíficamente





Dirigente. Otro grupo de transportistas, liderado por Evaristo Bueno Tafur se movilizaron de manera pacífica por las principales calles de la ciudad, a ellos también se sumaron los agricultores de algunos distritos, exigiendo que bajen el precio de los fertilizantes.

En la provincia de Leoncio Prado, que se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de Huánuco también han acatado el paro, igual en Ambo donde bloquearon la Carretera Central.

Los precios de los productos siguen subiendo en los mercados, el saco de azúcar rubia llegó hasta 225 soles, arroz 200 soles y la caja de huevos entre 77 y 80 soles.