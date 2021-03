La falta de adecuado servicio de energía eléctrica, agua potable y rampas son las principales deficiencias que la Defensoría del Pueblo detectó en visita realizada a algunos locales de votación, instituciones educativas consideradas para las elecciones generales del 11 de abril. En tanto la responsable de la ODPE-Huánuco no da la cara por el momento.

Lizbeth Yllanes Nauca, representante de la Defensoría en Huánuco sostuvo que en la institución educativa privada Augusto Cardich de Pillco Marca, considerado como local de votación, no existe rampas para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Manifestó que en dicho plantel van a sufragar más de 3 mil electores.

De igual manera manifestó, en la institución educativa José Carlos Mariategui “ El Amauta” de Amarilis, existe deficiencias en el servicio de energía eléctrica, incluso en algunos ambientes los focos se encuentran malogrados , por lo que hay la necesidad de hacer la reparación y no tener problemas en el día de las elecciones.

Refirió que el responsables para la adecuación de locales de votas es la ODPE de cada jurisdicción, en el caso de Huánuco, la integran las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea

De igual manera en la Provincia de Leoncio Prado, en la institución educativa No 33121, ubicado en el sector 9 de octubre del distrito de Rupa Rupa han detectado que el ingreso al local no tiene un camino asfaltado, no cuenta con rampas de acceso para los discapacitados y los servicios higiénicos son pequeños e inadecuados y tiene una puerta estrecha, y solo se puede llegar a las aulas por escaleras.

Se conoce que en las tres provincias existen 164 locales de votación, más de 6 mil miembros de mesa, 313 020 electores. La jefa de LA ODPE Huánuco es Mirian Collazos Visalot, quien no ha dado la cara hasta el momento. Este Diario buscó en varias oportunidades para hacer la entrevista respecto a los comicios, incluso llamó a la responsable del área de Imagen Institucional y no responde y en algunas veces quedó para volver la llamada y no cumple.

La jefa de Defensoría también cuestionó que algunos malos candidatos colocan sus propagandas políticas en los parques, plazas, postes de luz y la municipalidad provincial no hace cumplir la ordenanza de prohibición, menos los fiscalizadores del JEE.

Para hoy a las 4:00 de la tarde Lizbeth Yllanes anunció reunirse con los representantes de la ODPE, Electrocentro, Seda, con el fin de tratar la adecuación de los locales de votación para las elecciones generales que comienza a las 7:00 de la mañana y concluye a las 7:00 de la noche del 11 de abril