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Un motocarguero sufrió un accidente de tránsito cuando ascendía hacia el pueblo joven 5 de Noviembre, en la ciudad de Tingo María. Por causas que aún se desconocen, el conductor perdió el control de la unidad, que terminó despistándose y cayendo por un pequeño barranco. A consecuencia del impacto, quedó atrapado en el vehículo.

Tras lo ocurrido, agentes del Serenazgo llegaron hasta el lugar para auxiliar al conductor. Luego de las labores de rescate, lograron liberarlo y ponerlo a salvo. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente si presentaba lesiones producto del accidente.

Las circunstancias que provocaron el despiste son materia de investigación. Este hecho pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los conductores al transitar por vías con pendientes pronunciadas y accesos a las zonas altas de la ciudad.