La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) de Huánuco sancionó con multa de 880 mil soles a China Railway 20 Bureau Group Corporatión Sucursal del Perú, empresa encargada de ejecutar la carretera Huánuco-La Unión-Huallanca con inversión de 1241 millones de soles .

De acuerdo a la resolución de subintendencia No 248-2021- Sunafil Huánuco, emitido el 19 de agosto del 2021, la empresa habría incurrido en varias infracciones laborales muy graves . En el documento se explica que durante la jornada de inspección, la empresa no cumplió con remitir por correo electrónico el integro de la documentación requerida hasta el 4 de febrero del 2021, mientras que en relaciones laborales la empresa no registró en pantalla de pagos a su trabajadores dentro del día que se produjo el vínculo laboral; en seguridad social no inscribió en el régimen de seguridad social de salud a sus trabajadores dentro del día que se produjo el vínculo laboral.

De igual manera, no inscribió en el régimen de seguridad social de pensión a sus trabajadores dentro del día que se produjo el vínculo laboral y finalmente en la labor inspectiva no cumplió con lo ordenado en la medida del requerimiento, afectando a 605 trabajadores que participan en la ejecución.

En esta obra trabaja el secretario del Sindicato Regional de Construcción Civil, Jotwin Criollo Paredes, quien fue cuestionado por el ex dirigente, Jovial Campos Rivera por no hacer respetar los derechos de los obreros.

Sunafil instó a la empresa para que en lo sucesivo cumpla con sus obligaciones en materia a la labor inspectiva, relaciones laborales y seguridad social debiendo brindar la colaboración frente a la inspección de trabajo.

“El comité patronal vende obreros que ganan sin trabajar un salario de operario no hacen nada por los hombres del andamio. “El 25 de octubre es Día de Construcción Civil y los trabajadores no recibieron ni un caramelo, dónde está el descuento de la cuota sindical, no entregan boletas de pago hace meses en algunos tramos, mala alimentación y recorte de salarios”, afirmó Jovial Campos.

Manifestó que, como exdirigente, realizan las inspecciones y “no permitirán que los malos dirigentes hagan de la suya en dicha obra” .

El proyecto del corredor vial consta de cinco tramos y tiene una extensión de 236 kilómetros. Su monto de inversión asciende a S/ 1 241 millones. Contempla el mejoramiento y conservación de la carretera que integrará las regiones de Huánuco y Áncash. En los tres primeros se ejecutará la construcción de la carretera, mientras que en los dos últimos se realizarán trabajos de conservación.