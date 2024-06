Una niña de apenas tres años murió ahogada en el río Tulumayo, en el distrito de Chaglla en la provincia de Pachitea, mientras sus padres festejaban la fiesta de San Juan el último 24 de junio.

El caso que fue reportado al Puesto de Auxilio Rápido (PAR) de Chaglla ocurrió al promediar las 11:30 a. m. en la playa del referido río a los padres Zaida Ventura Simón (20) y Alexander Encarnación Eduardo (24), junto a su niña fueron para celebrar la fiesta de San Juan.

Según testigos todo transcurría con normalidad, la pareja estaba en las orillas del río, hasta que Alexander decidió ingresar más a fondo para nadar. “La niña estaba a un canto del río, yo nadaba y cuando me doy cuenta no estaba en el lugar y es donde su mamá me dice que su hija no está, por lo que empezamos a buscarla”, dijo Alexander a la Policía.

Al ver que no aparecía la niña, los padres junto a otras personas que estaban celebrando la fiesta de San Juan en la playa del río Tulumayo, la buscaron por más de media hora a la pequeña Ariana, hasta que a unos 2,70 metros del lugar ubicaron el cuerpo sin vida de la menor.

MIRE ESTO TAMBIÉN: