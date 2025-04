El alcalde de Amarilis Roger Hidalgo, advirtió que el Mercado de Paucarbamba puede ser privatizado si el Gobierno Regional de Huánuco descarta el proyecto de construcción de su nueva infraestructura. Mientras que los comerciantes de los mercados San Luis (la cachina) y el Santa Rosa serán los dueños de esos centros de abastos al concluirse el proceso de privatización que está en marcha.

Tal como lo ordenó el Poder Judicial el año pasado, la Municipalidad de Amarilis ya conformó el comité para privatizar ambos centros de abastos, ubicados frente al Colegio de Aplicación Marcos Durán Martel a un costado de la Carretera Central y cerca del puente Calicanto. Hidalgo Panduro confirmó que se venderán a las asociaciones de los conductores de los puestos.

“Existe una norma para privatizar los mercados a nivel nacional; el Estado lo ha dispuesto así y estamos cumpliendo con la norma. Yo ya estoy avanzando en la privatización del mercado San Luis y Santa Rosa, d los mismos comerciantes se convertirán en los propietarios tras pagar el precio de la tasación de ambos mercados, que aún no se realiza. Estamos haciendo los procedimientos; ahora estamos en revisión de toda la competencia legal para proceder”, afirmó Hidalgo.

MERCADO DE PAUCARBAMBA

Con respecto al mercado de Paucarbamba Hidalgo indicó que seguirá el mismo camino si el Gobierno Regional decide no ejecutar el proyecto para su construcción. “Espero un documento oficial que me diga por qué no se va a construir y empezamos con el proceso de privatización”, anunció.