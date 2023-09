De manera inesperada, un joven perdió la vida tras caer de un acantilado del cerro de Las Moras – Huánuco, la mañana de este jueves 14 de setiembre, en el asentamiento humano Alfonso Ugarte, este lamentable hecho causó tristeza y conmoción en los pobladores de la zona al ver al joven sin vida.

El hallazgo de la persona fallecida se dio en el patio de la institución educativa n.° 33129 de Las Moras, ubicado en el jirón Tumbes del asentamiento humano Alfonso Ugarte, del distrito de Huánuco. El fallecido fue identificado como César Acosta Cornelio (28).

Según las pesquisas, el joven habría perdido el equilibrio y caído de una altura de 90 metros aproximadamente, terminando en la plataforma deportiva del colegio. Asimismo, fue encontrado en posición decúbito ventral, vistiendo una polera oscura y pantalón jeans.

No es la primera vez

Los vecinos mencionaron que no es la primera vez que una persona pierde la vida, ya que aseguraron que no hay seguridad en los caminos del cerro, no cuentan con barandas, ni nada para evitar accidentes.

“Deberían poner muros, nuestros niños bajan del cerro jugando y corriendo y Dios no quiera que se caigan. ¿Dónde está el alcalde que tantas promesas hizo a Las Moras? En vez de molestar a la gente ambulante, debería de ayudarnos”, manifestó un vecino.

Ante este hecho el área de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) llegó hasta la escena del descenso y acordó la zona. Asimismo, dio parte a la fiscalía de turno para realizar el levantamiento del cadáver.

Los restos mortales fueron llevados hasta las instalaciones de Medicina Legal de Huánuco para que se practique la necropsia de ley.