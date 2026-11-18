Alertan falta de médicos y deficiencias en centros de salud de Aucayacu y Supte San Jorge

El personal policial del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Puerto Inca, intervino a un hombre presuntamente implicado en un crimen de otro y la agresión a una mujer con un arma blanca. Grave hecho de violencia registrado durante la madrugada del 15 de noviembre de 2026, en el centro poblado de Puerto Súngaro, provincia de Puerto Inca.

Según la información proporcionada por un familiar del fallecido, el presunto autor del ataque sería Wilton T. J. (37), quien habría agredido a José D. E. C. (35), ocasionándole lesiones que terminaron por provocarle la muerte. Asimismo, habría atacado con un arma blanca a Clara J. V. R., quien resultó agraviada durante el mismo suceso.

Lo buscan

Tras recibir la alerta, efectivos policiales del DEPINCRI Puerto Inca se desplazaron hasta las inmediaciones de un grifo, donde encontraron el cuerpo sin vida de la víctima. De inmediato, iniciaron las labores de búsqueda del presunto responsable en diferentes sectores del centro poblado, realizando diligencias en su domicilio y en un predio rural que sería de su propiedad, sin lograr ubicarlo inicialmente.

Las acciones de búsqueda continuaron hasta aproximadamente las 05:30 horas, momento en que el familiar del fallecido reconoció al investigado cuando salía de una zona de arbustos y se dirigía hacia la puerta principal de su vivienda.

Ante esta situación, los efectivos policiales procedieron a intervenirlo y detenerlo, a fin de ponerlo a disposición de las autoridades competentes y continuar con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en que se produjo este violento suceso y establecer las responsabilidades conforme a ley.