Personal policial de la Comisaría PNP Acomayo intervino y detuvo a dos jóvenes presuntamente implicados en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación de vehículo menor, durante un operativo realizado el 14 de agosto de 2026 en la Plaza de Armas del distrito de Chinchao, provincia de Huánuco.

Los intervenidos fueron identificados como William J. F. M. (20) y Leoner F. L. M. (18), quienes, según la información policial, se encontraban ofreciendo en venta una motocicleta de color negro, marca Bajaj, modelo Pulsar 200 NS DECAL.

Durante la intervención, los agentes advirtieron que la motocicleta portaba la placa de rodaje 7839-WA, la cual no correspondía a las características de la unidad.

Como parte de las diligencias de verificación, el personal policial realizó la consulta en el sistema vehicular de SUNARP, donde se constató que la referida placa no correspondía al vehículo intervenido.

Asimismo, al verificar el número de serie de la motocicleta en el sistema policial ESINPOL, se obtuvo un resultado positivo para requisitoria vigente. Las consultas permitieron establecer que la unidad correspondía a la placa de rodaje 44096W y registraba una requisitoria por el presunto delito de hurto de vehículo, solicitada por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) – Huánuco.

Ante estos resultados, los agentes procedieron a recuperar la motocicleta y detener a William J. F. M. y Leoner F. L. M., quienes quedaron en condición de investigados por su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación de vehículo menor.

Los intervenidos y la motocicleta fueron puestos a disposición de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos – Huánuco, donde se continuarán las diligencias e investigaciones correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente.