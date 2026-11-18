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El juzgado declaró fundado el pedido de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, del requerimiento de prisión preventiva, por espacio de nueve meses, en contra de Oliver Arrieta (61) por estar inmerso en la investigación por la comisión presunta del delito contra la libertad- tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos.

La presunta agraviada es una menor de doce años de edad. Los hechos que investiga el fiscal adjunto provincial Jesús Alejandro Carhuas habrían sucedido en plena procesión del Señor de Burgos, a la medianoche, aproximadamente, del 31 de octubre por las cercanías de la iglesia Catedral.

El sujeto investigado habría aprovechado la aglomeración de la gente para posesionarse detrás de la menor y realizar los actos, por lo que se le investiga, mientras la menor grababa con su celular la imagen del Rey y Patrón de Huánuco. A pesar que la menor trató de evitarlo y alejarse, este la habría seguido, hasta que la menor buscó a su mamá.

De esta manera, cuando Oliver Arrieta se retiraba del lugar fue increpado por la madre furiosa que recibió apoyo de las personas que se hallaban en el lugar.