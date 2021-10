En medio de protesta de un sector de médicos y trabajadores de Red Asistencial Huánuco (EsSalud), asumió ayer el cargo el nuevo director de dicho hospital, Alegre Raúl Fonseca Espinoza, quien fue designado por Mario Carhuapoma Yance, presidente ejecutivo de EsSalud en reemplazo de David Alcántara Ascencios.

Los médicos y trabajadores se organizaron de inmediato para la protesta tras conocer sorpresivamente la designación de Fonseca Espinoza. En principio lo hicieron en el hospital de Paucarbamba, luego con pancartas en mano se dirigieron al parque Amarilis ( jirón Pedro Puelles No 465 segundo piso), donde funcional la parte administrativa y está la oficina de la dirección.

La protesta estuvo dirigido por el presidente del cuerpo medico Rósulo Narcizo y Julio Trigos, dirigente de los administrativos.

“Es el continuismo sigue la corrupción, sigue el Virreynato donde (Jaime) Valderrama le deja el cargo (Alegre ) Fonseca su puesto . Él lo ha recomendado al doctor Fonseca más conocido en el mundo como “propinita” y habría actos comprobados en La Unión donde trabajó y también en Huánuco tiene denuncias por contratar a su hijo en el hospital de Tingo María , eso es nepotismo” manifestó Rósulo Narciso.

En tanto Julio Trigos arengaba “abajo la corrupción en EsSalud” que fue replicado por los médicos y trabajadores apostados al frente de la entidad de salud donde se encontraba Fonseca

En esa medida dijo que no van aceptar la designación de Alegre Fonseca y exigen a la sede central nombrar a un médico de planta que conoce la realidad del hospital, toda vez que Fonseca fue designado como director del hospital de Tingo María por Valderrama y este avaló los supuestos actos de corrupción. Finalmente afirmo que han propuesto una terna de tres médicos y allí estaba David Alcántara.

En respuesta, Fonseca Espinoza en conferencia de prensa dijo “soy un profesional transparente” y espera conversar con el cuerpo médico y los trabajadores para saber que está pasando con la protesta y está en el cargo por invitación de Mario Carhuapona y no del congresista Luis Picón Quedo o de otra persona .

“Yo rechazo sus aseveraciones de( Rósulo Narciso), no sé por que me dice doctor “propinita” , y eso es falta de respeto de un médico a su colega y peor como dirigente, yo no he cobrada nada a nadie , no vendo huevo sancochado a nadie, muchos de ustedes me conocen, siempre he sido transparente ” manifestó.

Admitió que su hijo Miguel Fonseca, quien es médico de profesión trabajó por espacio de dos meses en el hospital de Tingo María por la modalidad de locación y llegó por invitación del cuerpo médico y no de su persona a falta de especialistas, así no dejar descubierto el servicio.

Además, manifestó que no tiene ningún proceso judicial y tampoco está investigado y como consejero regional trabajó en la fiscalización periodo (2015-2018). y trabajará por la reorganización de hospital con los profesionales de planta.