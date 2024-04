Ante una rueda de prensa, el consejero regional por la provincia de Huánuco, Olchese Tarazona Gonzales, manifestó su disconformidad con la gestión del gobernador regional, Antonio Pulgar Lucas, uno de los aspectos es el mínimo avance presupuestal, por ello le pide a que cambien a todos los gerentes y directores regionales.

Para Olchese, el gobernador Pulgar Lucas solo hizo el anunció del cambio de funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco desde hace tiempo, “pero al final no se conocen cambios y muchas veces escucho esos cambios con la palabra oxigenación, no, pero no hay nada y los resultados favorables para la región no existen”, dijo Tarazona.

Cambios ausentes

Tras resaltar que el problema más latente es en la Dirección Regional de Salud, donde el director Rollin Cruz Malpartida, habría enfrentado a los trabajadores de la Diresa con el Gobierno Regional. “Pulgar debe tener en cuenta el avance de ejecución presupuestal que comparado con los otros gobiernos las cifras es preocupante, por eso que el gobernador debe concretizar sus promesas y compromisos que al final de cuenta no se ven cambios”, señaló.

Asimismo, para el consejero la gerencia general de donde parte todas las directivas y lineamientos de trabajo, no está funcionando significa que las directivas no están siendo bien dadas.

Al conocer que Pulgar dio su respaldo a su gerente general, Leslie Zevallos Quinteros, el consejero dijo que en todo (gerencias del Gobierno Regional) no hay ningún cambio. “Por mi cambiaria a todos los gerentes y directores, porque ya estamos un año y cuatro meses y no se ven cambios significativos seguimos en la misma situación, para mí, que se vayan todos los gerentes”, sostuvo.

