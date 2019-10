Regidora involucrada en audio de supuesta corrupción llora y pide perdón al pueblo

Síguenos en Facebook

A pesar de que el empresario electricista Walter Carhuamaca Luicho la acusó por haberle cobrado 3 mil soles para favorecerlo en un proyecto, Ketty Sánchez Ocaña, regidora de la municipalidad provincial de Huamalíes en entrevista en una emisora radial de Llata entre llantos negó en todo los idiomas de haber pedido dinero y manifestó que tiene la conciencia limpia y no es corrupta.

"Es doloroso ver en las calles a la gente que de noche a la mañana te digan corrupta, a quien no le duele, peor cuando nunca hice nada. Hoy derramo estas lagrimas porque injustamente vengo siendo denigrada por este escándalo del audio" manifestó .

Insistentemente emplazó al empresario que haga la denuncia y ella está llano en colaborar con la justicia para esclarecer este caso. Se conoció que la Procuraduría de la municipalidad de Huamalíes ya hizo la denuncia correspondiente.

"Pido perdón al pueblo de Huamalíes por este escándalo. No he cobrado ni un céntimo a nadie, pues tengo la conciencia limpia y no soy corrupta" indica .

Sin embargo, en el audio le pide a su interlocutor que sería Walter Carhuamaca que incrementar 3 mil soles en su proforma para apoyarla en un proyecto. Ese proyecto sería para realizar instalaciones de iluminación de la plaza en la calle principal y la plaza de Acho de Llata para la fiesta del 28 de Julio y el dinero era para el regidor Rusel Martel Rojas.

Mientras que los regidores han conformado comisión para investigar el caso y han rechazado el pedido de suspensión para los dos regidores.