El exregidor de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Manuel Vivanco, lanzó duras críticas ante la reciente confrontación e insultos entre el gobernador regional Antonio Pulgar y alcalde Antonio Jara. Calificó que esta gestión es la peor a la de sus antecesores Juan Alvarado Cornelio (preso en el penal de Potracancha) y José Luis Villavicencio.

“Es una vergüenza para Huánuco la reunión que convocó el gobernador fue una cuartada de dos bandos, cada uno con sus portátiles ofendiéndose, ni en la gestión pasada tuvimos estos incidentes”, señaló Vivanco quien fue regidor en el periodo del exalcalde Villavicencio, que tuvo divergencias con el entonces gobernador regional Juan Alvarado, pese a ser del mismo partido político.

Vergüenza pública

“Es una falta de respeto para todos los huanuqueños la actitud del alcalde y del gobernador, Antonio Jara y Antonio Pulgar, respectivamente, que casi los lleva a los golpes delante de cientos de personas. Ellos han ingresado a ser autoridades con la misma organización (Mi Buen Vecino), se supone que tienen el mismo proyecto, propósitos y si hay discrepancias eso debió verlo Pulgar antes de elegir a Antonio Jara como su candidato a la comuna provincial”, agregó.

Vivanco también criticó el hecho de que el alcalde Antonio Jara y Antonio Pulgar llevaran a sus “portátiles” a la mesa de trabajo la cual fue denominado “Por el desarrollo de Huánuco”, en la que, supuestamente, se tratarían temas técnicos sobre el estado de los proyectos que ejecutarían la Municipalidad y el Gobierno Regional.

Lamentó, que hace mucho que en la provincia de Huánuco no se hacen obras de envergadura y “ahora nos encontramos con este acto bochornoso. Huánuco no está para esto. Huánuco necesita vender turismo, no estos espectáculos vergonzosos”, acotó.

