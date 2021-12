Como parte de las investigaciones del cuestionado puente Esteban Pavletich, la Fiscalía y Procuraduría Anticorrupción de Huánuco, inspeccionaron el día de ayer la obra inaugurada, en noviembre del presente año. Sin embargo, la represente del Ministerio Público, Dr. Laura Leticia Núñez Arquinio, denunció que su trabajo fue interrumpido por una persona relacionada a la empresa ejecutora y funcionarios del gobierno regional.

Durante la visita inopinada las autoridades constataron la sustracción (hurto) de dos reflectores instalados en la parte baja del puente. Cabe mencionar que la obra fue edificada con una millonaria inversión de más de 31 millones de soles, siendo la más cara de la historia. Inicialmente el presupuesto de la vía fue de S/27,495, 616.07, y la empresa ganó la buena pro con S/25.295,966.78, pero, al final, el costo total llegó a S/31,386,192.29.

En la actualidad, la mega infraestructura vial viene siendo investigada por presunta sobrevaloración en los costos.

“Le he llamado al contratista de la obra (Esteban Pavletich) para que nos explique de la sustracción de los dos reflectores. Nosotros ya hicimos la denuncia ante la Procuraduría del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), y ellos lo pasaron a la Policía”, afirmó Pedro Montesinos Serrano, administrador de la mencionada obra.

No obstante, la defensa técnica de la gerencia de Infraestructura del GRH, indicó que lo dicho por el Ministerio Público, no se ajusta a la verdad respecto al desarrollo de la investigación, dado que se solicitó la participación de los funcionarios del GRH para acreditar la diligencia; sin embargo, estos no estuvieron presentes durante la visita inicial, hecho que quedó registrado en el acta fiscal.

Asimismo, la Fiscalía y Procuraduría Anticorrupción pudieron corroborar que en el puente Esteban Pavletich existen otras irregularidades respecto a su edificación.

