Una gran cantidad de ropa y calzado que fueron incautados por la Sunat serán entregados gratuitamente a los pobladores más necesitados del distrito de Amarilis. El alcalde Roger Hidalgo Panduro, afirmó que estás prendas están valorizadas en más de 56 mil dólares que permanecerían retenidas en aduanas.

“Hay buenas zapatillas, medias, sostenes que he gestionado ante la Sunat. Estas son prendas que se quedan en aduanas y las empresas no las liberan prontamente; el Estado se las queda y yo he gestionado que nos las entreguen”, explicó.

Tras comentar que la entrega fue formalizada tras la aprobación del Concejo Distrital que dio luz verde para la distribución de los artículos. Según adelantó el alcalde, las donaciones comenzarán en los próximos días y serán dirigidas a las zonas más pobres del distrito.

“Las prendas será entregadas de acuerdo a la focalización de hogares pobres. Tenemos ahí en las microcuencas de Mancapozo y Chicchuy a pobladores que van a recibir estos artículos”, detalló Hidalgo.