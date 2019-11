'Santo Francisco' más visitado en cementerio general de Huánuco

Síguenos en Facebook

La tumba más visitada en el cementerio general Augusto Figueroa Villamil, es de Francisco Fortunato Ayllón, conocido como el 'Santo Francisco', quien cumplió muchos milagros y peticiones a sus fieles.

La procedencia del difunto Francisco Fortunato Ayllón, a la fecha es todo un misterio, está ubicado en el pabellón Nuestra Señora del Carmen en el Cementerio General de Huánuco "Augusto Figueroa Villamil", no tiene fecha de nacimiento, ni de defunción como los otros nichos que datan desde 1880 a 1890.

Hace años en la lápida sólo se leía "He aquí el hombre". Actualmente sus creyentes le hicieron una nueva lápida donde dice: Mi Santo Francisco, lo conocen como el abogado de los pobres", "el niño milagroso" o "Santo Francisco".

PADRE. El padre Juan López, señala que se venera a los santos proclamados por la iglesia, existen varios que aun no han sido proclamados y están en ese camino que tiene un tiempo y proceso."Es importante no mezclar las supersticiones, brujerías, hechicerías que no son compatibles con Dios, es como el agua y el aceite", refirió.

Comenta que no es posible que donde se reza y ora, existan personas que se dediquen a las brujerías, debido a que en varias oportunidades en la lápida más visitada existan personas que prenden velas negras.

"Todos estamos a llamados a ser Santos, quienes son nuestros hermanos mayores en fe, que en vida enseñaron a vivir la vida cristiana", indicó.