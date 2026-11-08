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El Juzgado Penal de Leoncio Prado dicto una condena de 18 años y 9 meses de pena privativa de libertad efectiva contra tres personas por el delito de lavado de activos agravado, vinculado a ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas.

Los hechos se remontan al 19 de agosto de 2013, cuando, durante una intervención policial realizada en la cuadra 1 de la avenida Antonio Raimondi, en Tingo María, donde fue intervenido Gaspar Acuña (45). Durante el registro personal se encontró dinero en efectivo oculto entre sus prendas íntimas, distribuido en paquetes encintados, cuyo origen no pudo ser justificado.

Las investigaciones fiscales, respaldadas por labores de inteligencia e interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente en el marco del caso «Los Norteños», permitieron establecer que el dinero estaba vinculado a actividades de tráfico ilícito de drogas desarrolladas en las zonas del Alto Huallaga, Monzón y Tocache. Asimismo, se acreditaron maniobras para intentar justificar el origen del dinero mediante documentación y operaciones económicas simuladas.

PENA EFECTIVA

Como resultado del juicio oral, el Colegiado condenó a Gaspar Acuña por el delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de transporte; y a Juvino Maylle y Elizabeth Orneta, por la modalidad de tenencia. Los tres recibieron una pena de 18 años y 9 meses de prisión efectiva cada uno.

Además, fijó el pago solidario de S/ 1 000 000 de reparación civil a favor del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, así como 274 días multa para cada condenado y el decomiso definitivo de los bienes e insumos incautados.