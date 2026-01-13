La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), a través de su Intendencia Regional de Ica, realizó una inspección de campo en el fundo Chanchamayo, ubicado en el centro poblado Santa Cruz de Villacurí, distrito de Salas–Guadalupe, tras el accidente laboral que cobró la vida de dos trabajadores.

Alerta laboral

Según las primeras indagaciones, las víctimas fueron identificadas como José Antonio Quijaite Vargas (38) y Michael Anderzon Condori Ramos (24), quienes habrían fallecido a consecuencia de una presunta electrocución mientras realizaban labores dentro del fundo. De manera preliminar, se conoció que ambos obreros estarían manipulando estructuras metálicas o ejecutando trabajos de acondicionamiento cuando, por causas aún bajo investigación, estas habrían entrado en contacto con cables de alta tensión, generando una descarga eléctrica de alta intensidad.

Compañeros de trabajo intentaron auxiliarlos de inmediato y dieron aviso a los servicios de emergencia, siendo trasladados al Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud, donde el personal médico solo pudo confirmar su deceso debido a la gravedad de las lesiones. En paralelo, trabajadores de diversas empresas agroexportadoras de la región han solicitado a la Intendencia Regional de Ica, liderada por la Dra. Maryuri Teresa Cum Peña, que se intensifiquen las inspecciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ante la seguidilla de accidentes laborales registrados en distintos fundos en menos de una semana.

