Advierten irregularidades en concurso de la Red de Salud Ica

Síguenos en Facebook

El jefe de la Oficina de Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Luis Hernández Velarde, adelantó que el director de la Red de Salud Ica - Palpa - Nasca, César Manchego Totocayo, fue notificado sobre las irregularidades advertidas en el concurso CAS N° 001 que ayer llegó a su final con la publicación de los resultados.

En diálogo con Correo, Hernández dijo que, después de analizar las denuncias formuladas por los postulantes, la Defensoría del Pueblo recomendó retrotraer dicho concurso hasta la etapa de calificación.

Reveló que de la revisión de las bases del concurso no se acredita que se exija la presentación del DNI, ya que muchos de los postulantes fueron declarados no aptos por tenerlo vencido.

“El vencimiento de la fecha de vigencia del Documento Nacional de Identidad no constituye impedimento para la participación del ciudadano en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, judiciales, policiales y, en general, para todos aquellos casos en que deba ser presentado para acreditar su identidad”, remarcó.

Añadió que no solo se ha incluido un requisito no exigido en las bases sino que la vigencia del Documento Nacional de Identidad no es una exigencia para que la persona participe en actos administrativos como dicho concurso.

DEVOLUCIÓN. La Defensoría del Pueblo también recomendó devolver el dinero por el cobro de fedateo de los documentos a los postulantes.

Hernández señaló que el inciso 1° del artículo 138° del Texto Único Ordenado establece que el régimen de fedateo de los documentos es gratuito. “El fedatario no es un cargo público sino una función pública agregada a la labor ordinaria de un servidor público; por lo tanto, no existe justificación legal para establecer el pago de una tasa o derecho”, señaló.

Añadió que se detectaron otras irregularidades.

“De acuerdo a las bases se establece el criterio para la declaración de No Aptos, el incumplimiento de uno o más requisitos establecidos en el perfil o no alcance el puntaje en cada una de las etapas; así como que no presenten la documentación debidamente foliada en las fechas establecida en el cronograma. Sí se advierte que se pide a los postulantes presentar los documentos fedateados por la misma Red”, dijo.

Señaló que muchos de los postulantes fueron declarados “no aptos” por formalidades como que no estaban fedateados de manera correcta. Los postulantes que presentaron documentos fedateados luego del 24 de julio, también fueron declarados “no aptos”.

También el no tener la constancia de habilitación de los colegios profesionales fue obstáculo para ser declarado apto.

Hernández dijo que la comisión pudo consultar a los colegios profesionales si el postulante estaba habilitado o no; y que obligar la presentación de la habilitación es cargar de más trámites al postulante.

Por otro lado, denunció que las absoluciones a los reclamos de los postulantes se resolvieron de manera verbal, sin dejar constancia de las razones por las cuales, fueron declarados fundados o infundados.