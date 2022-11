Los pequeños agricultores de los distritos de La Tinguiña, San José de Los Molinos y Santiago en la provincia de Ica, continúan padeciendo la falta de agua para regar sus cultivos, ellos indican que no existe una adecuada distribución del líquido por parte de la Junta de Usuario del Sector Hidráulico La Achirana.

Problemática en los sectores

El pasado 17 de noviembre, decenas de agricultores protestaron en los exteriores de las oficinas de la Junta de Usuarios, reclamando por los 500 litros de agua que señalan esperan por largos años, además enfatizaron que no fueron atendidos por el Pdte. de la junta, Arturo Ramos, para solucionar la problemática, que puede generar la pérdida de cientos de hectáreas de cultivos por la falta del recurso hídrico.

El presidente de la Comisión del I Subsector Hidráulico La Achirana, Elvio Martínez, indicó que desde el año 2000 se acordó en un acta que se deriven los 500 litros de agua hacia los campos de los pequeños agricultores del mencionado subsector, pedido que fue ratificado en el 2013, sin embargo, hasta la actualidad no disponen del líquido, además que no han sido considerados para la elaboración del cronograma de reparto del agua que es de vital importancia ya que la zona alta y baja de Chanchajalla carecen de pozos.

“Esperamos los 500 litros y queremos que el ANA nos brinde la resolución, pero hasta ahora es esquivo, somos agricultores de pallar, maíz, alverja, papa, camote, sandía, algodón y otros, y pedimos el agua, porque nuestros cultivos se riegan cada 17 días, cuando debe ser cada 8 días y si la cosecha se viene abajo puede haber una crisis alimentaria”, declaró.

En la misma línea, explicó que en la distribución de la compuerta ubicada en la bocatoma de San José de Los Molinos se trasladan 8 metros para La Achirana, sin embargo, las aguas llegan a sus campos con solo 3 metros, teniendo como respuesta que se debe a la filtración y evaporación del líquido, sin embargo, se presume que se direccionaría el riego en beneficio de las grandes agroexportadoras. Perjudicando a más de 400 pequeños agricultores de sector de Trapiche, Chavalina, La Máquina, excooperativa Trapiche y excooperativa La Achirana, quienes deben aguardar por meses para tener un poco de agua en sus sembríos, a pesar de realizar todos los pagos correspondientes.

Distrito de Santiago

Por su parte, Nancy Salazar, agricultora de Pampa de Los Castillos, en el distrito de Santiago, comentó que el problema también se presenta en la zona, específicamente en el V Subsector, donde más de 60 agricultores esperan por los 250 litros de agua para regar sus campos, en este caso ellos cultivan la uva y pecana.

“Nos hace falta mucha agua para nuestros campos, pedimos 2 metros de agua por 8 días y tranquilamente sería la solución para nuestros campos de uva, si no se riega el sol quema el fruto. Antes regábamos en octubre, ahora debemos esperar hasta diciembre, cuando la cosecha es en febrero y marzo y el año pasado ya fuimos afectados perdiendo hectáreas de frutas”, agregó.

Sostuvo que la principal afectación es en el tamaño de la uva, que, al no ser de gran proporción, estimula a que los bodegueros solo les paguen 1 sol por kilo, no logrando solventar su economía, en algunos casos deben solicitar préstamos de hasta 20 mil soles a bancos privados pagando altos intereses y poder fertilizar sus cultivos, pero no logran recuperar la inversión.

