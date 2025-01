Cambios en la Municipalidad Provincial de Nasca, el alcalde de esa jurisdicción, Jorge Bravo, confirmó la salida del gerente de Transporte del mencionado municipio, Max Sifuentes. Señaló que se “refresca” los cargos en la institución pública, asimismo se viene evaluando el desempeño de los trabajadores municipales.

Situación municipal

“Es un gerente que ha hecho un buen trabajo en el área de Transporte, donde hemos recuperado espacios públicos, y como en todo equipo necesitamos aire fresco, refrescar algunas áreas y hemos tenido la renuncia del gerente de Transporte”, declaró.

En la misma línea, el burgomaestre indicó que tuvo una reunión con los trabajadores municipales, a quienes ha puesto de conocimiento que la evaluación será más constante. Dijo que, aunque se ha evidenciado el cumplimiento de metas, el trabajo en equipo, los objetivos cumplidos y otros, ha existido un recorte presupuestal.

“Estamos planificando el tema de nuestro presupuesto de como cubrir, porque hemos tenido un recorte presupuestal y no queremos llegar a fin de año con pagos atrasados, que los locadores cobren después de 2 a 3 meses, y hemos pedido a los jefes de unidad que requieran el personal necesario sin descuidar los objetivos. En la planificación teníamos el aumento del Foncomun y no se está dando, por eso le explicamos a los trabajadores, pero no está cubriendo el pago total. Los jefes de unidad, gerentes de áreas seguirán, teniendo en cuenta siempre el tema presupuestal, no podemos sobre poblar las áreas sino vamos a garantizar el sueldo de los trabajadores”, añadió.

La autoridad edil comentó finalmente que, “el mensaje es pedir el compromiso con la institución, los alcaldes somos aves de paso, son ellos quienes deben ver por la institución, los resultados son lo que se reflejan a fin de año”, sostuvo.

