El programa Wasi Mikuna se encuentra en el ojo de la tormenta debido a los recientes casos de presunta intoxicación de escolares, en algunas regiones, como en Piura, Ancash y otros; este motivo a que a nivel nacional se decida inmovilizar las conservas que tengan pollo, pavita, pescado, entre otros.

Esta medida preventiva también se aplica en Arequipa, y según el jefe regional de Wasi Mikuna, Raphael Emanuel Zegarra Vela, todo el personal a cargo comenzó con los controles para certificar la inmovilización de los productos en todos los colegios en el que se debían repartir dichos alimentos.

“Hay que resaltar que los productos en Arequipa no corresponden ni a los lotes ni a las marcas que se reportaron en el norte”, detalló.

Agregó que todos los productos serán nuevamente analizados por un laboratorio para finalmente determinar la calidad de todas las conservas y que puedan ser consumidos sin ningún problema.

PREVENTIVO

Pero, más allá de la inmovilización, el jefe de Wasi Mikuna resaltó la importancia del monitoreo de todos los colegios en el que se tiene los alimentos del programa.

Nos referimos a la manipulación y a la preparación de alimentos que, muchas veces, el personal a cargo, incluso los mismos padres, desconocen.

“Tenemos 1,800 colegios que reciben Wasi Mikuna, estamos visitando poco a poco todas las instituciones, estamos verificando en donde se guardan los alimentos, como se preparan los alimentos, todas las condiciones para que no ocurra algo adverso en contra de los escolares. Recordar que en Arequipa no hemos tenido ninguna alerta, pero eso no significa que bajemos la guardia”, agregó.

El especialista puso un ejemplo, pues cuando se trasladan las conservas, si estas presentan alguna abolladura por caída, debe ser separado para evitar su consumo.

También, al momento de abrir cualquier producto, un miembro del Comité de Alimentación Escolar (CAE) debe ser el primero en probarlo para certificar que no presente ninguna observación.

REALIDADES DISTINTAS

Cabe resaltar que el clima y transporte no son las mismas en todas las regiones, en ciudades norteñas, debido al calor, se necesita de ambientes frescos para evitar que los productos se malogren.

Mientras que en la sierra se conservan fácilmente debido al clima propio de la zona.

Hasta que la inmovilización termine a nivel nacional, el CAE deberá suministrar alimentos ricos en proteínas para sustituir las conservas que no se consuman.