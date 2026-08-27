Alumnos del nivel secundaria de un conocido colegio emblemático de Chincha Alta estarían involucrados en la venta de marihuana. El caso fue descubierto el pasado martes 25 de agosto por el auxiliar de educación y reportado a la sub dirección y dirección. Tras las indagaciones se conoció la identidad de todos los menores que tuvieron contacto con el alucinógeno.

Alumno confesó

En una de las aulas del tercer año se detectó que dos menores estaban en posesión de marihuana. Para poner en evidencia a los alumnos se realizó un trabajo cauteloso y discreto, llevando a ambos a confesar sobre la existencia de un sobre con semillas, pero que lo habían votado. La versión fue cambiada por los alumnos luego de que uno de ellos accede a ir al aula y regresa con la droga que estaba en sobre plástico envuelta en papel.

Los escolares terminaron por confesar la identidad del menor que, presuntamente, ingresó la marihuana a la institución educativa. Se trata de un alumno del segundo año de secundaria, también plenamente identificado y señalado de vender el alucinógeno a su compañero, aprovechando el horario de recreo.

Este estudiante se puso nervioso, rompió en llanto y aceptó que tenía el sobre, aduciendo que solo eran semillas. El caso que expone, nuevamente, conductas disruptivas en el entorno educativo está en investigación.

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