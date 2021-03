Borde costero de Pisco desaparece lentamente por las fuertes olas.

Como un castillo de naipes, la obra del borde costero de Pisco se deteriora cada vez más con el paso de los años por efecto de la erosión del mar que ha comprometido las bases de su estructura, dañando sus conexiones eléctricas y la han convertido en un peligro para todo aquel que visita la provincia de Pisco.

Con una inversión de 8 millones 633 mil 078 soles, en el año 2014, el gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso inauguró la obra “Alameda del litoral y parque conmemorativo de la Independencia del Perú” que serviría para impulsar el turismo en esta zona de Pisco.

Sorprendentemente, un año después de inaugurada, los fuertes oleajes registrados en el borde costero de Pisco Playa dañaron la obra especialmente la infraestructura de La Alameda del Litoral, entre el sector La Cruz y el malecón Miranda.

Obra abandonada

Así fueron pasando los años, y en la actualidad muchos postes han tenido que ser retirados, al igual que bancas, se han tenido que anular algunas conexiones eléctricas que se encontraban en la base de la losa de cemento donde estaban instaladas por temor a una desgracia.

Eso no es todo, actualmente en el espacio que fue destinado para los juegos recreativos de los niños, la estructura de fierro que provee de sombra para estos, está a punto de venirse al suelo en cualquier momento, según han denunciado los propios vecinos del sector.

Para conocer porque el municipio de Pisco no accionaba ante la agonía de este espacio que debería ser un atractivo turístico de la provincia, el encargado del área del Borde Costero y Humedales, Joe Huamán, manifestó que esta obra no ha sido entregada de manera formal a la Municipalidad Provincial de Pisco, por lo que esta no puede invertir dinero para su mantenimiento o reparación.