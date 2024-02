En la región Ica existen miles de personas con cáncer, enfermedad que requiere de una atención y tratamiento prioritario, sin embargo, la brecha de médicos oncólogos es aún significativa. En el Hospital Regional de Ica a pesar que cada día se atienden decenas de personas con cáncer, se ha dispuesto ya no seguir contratando a una profesional de la oncología.

Preocupación por pacientes

No sabemos un motivo específico, pero quizá hay un tema de presupuesto, ha sido un arduo trabajo para los pacientes que sufren cada día, las estadísticas han triplicado el número de atención por cáncer y la región Ica maneja buen número de pacientes con esta enfermedad que adolece día a día, existen más pacientes con cáncer de mama, de cuello uterino, próstata, pulmón, gástrico, colon y hemos aumentado la cifra. Solo he brindado atención hasta el 31 de enero del 2024 en el Hospital Regional de Ica”, declaró Gisell Fernández Rengifo, médica oncóloga.

Añadió que, desde julio del 2023, brindó su servicio profesional de la salud en la Unidad de Oncología del Hospital Regional de Ica y sin mayor información fue retirada del puesto. La situación podría ser de riesgo ante la crecida de casos oncológicos en toda la región iqueña, además que varios son referidos al nosocomio iqueño para atención de mayor especialidad.

“Va a faltar manos para asegurar la atención a estos pacientes que lo necesitan. Es de toda la región, vienen de Palpa, Chincha, y no se va abastecer un solo colega, es una pena dejar la institución y espero que los pacientes tengan el soporte de mayor equipo técnico y de mayor recurso humano, porque el cáncer es una enfermedad que requiere multidisciplina, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. Incluso cuando éramos dos oncólogos no se abastecía porque se requiere el tratamiento a los pacientes en sala de quimioterapia, y un buen número de pacientes que se atienden de lunes a viernes, por la mañana y tarde”, agregó.

Detalló que cada día eran evaluados hasta 30 pacientes oncológicos, además que también existe déficit de un cirujano oncólogo, y también del servicio de radioterapia, ya que en algunos casos el cáncer se encuentra en fase más avanzada y requiere del tratamiento de radiación interna, para que las personas con algún tumor en el cuerpo puedan aliviar sus síntomas.

“La unidad está para crecer, hay mucho por aportar, por nuevos tratamientos, no todo es quimioterapia, debe haber mejoras en el tratamiento para nuestros pacientes con cáncer, se necesita radioterapia y no estar derivando a los pacientes a Lima. Estoy muy agradecida con la estrategia y espero que todo marche bien y me apena dejar a mis pacientes que en su mayoría eran adultos mayores y también jóvenes”, finalizó.

