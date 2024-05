Un dolor de cabeza se ha vuelto recorrer en vehículo la carretera que une a la provincia de Chincha con Castrovirreyna (Huancavelica). Esta vía presenta deterioro de la carpeta asfáltica, tiene huecos en varios tramos, que no solo dificulta el viaje, sino que además incrementa el riesgo de accidente de tránsito, afecta el comercio de los agricultores, así como también amenaza al sector turismo. Los perjudicados culpan de esta situación a dos contratistas.

Realidad en la zona

La vía de comunicación que alguna vez fue escenario de la carrera Premio Presidente de la República tiene varios tramos intransitables. Todo inicia desde La Culebrilla (Alto Larán) en donde hay huecos y prácticamente ha desaparecido el asfalto en algunos sectores. Nelver Páucar, recuerda bien esta ruta y el peligro que representan los huecos, y es que él sufrió una volcadura en la zona al intentar evadir los baches. Terminó con fractura en ambas manos.

Anselmo Ruiz Cárdenas, transportista de esta ruta, refiere que los vehículos están malográndose por el estado en el que se encuentra la carretera que conduce a los distritos de San Pedro de Huacarpana, San Juan de Yanac y los de la zona norte de Castrovirreyna “Diariamente por acá pasan entre 70 a 80 vehículos porque esta es una vía que llega hasta Huancavelica, y todos estamos perjudicados por las condiciones de la vía”, dijo.

El deterioro del asfalto también afecta a los agricultores de la quebrada lareña, que no pueden sacar con facilidad la cosecha que venden en la costa. Pedro Monte, presidente del centro poblado Atahuaranga, indica que el costo de transporte para llevar la palta y demás productos del campo tiene precio más elevado que antes. Explica que esto se debe a las condiciones de la pista, y es que los camioneros prefieren no hacer este viaje para no dañar sus vehículos.

Otro sector que esta perdiendo por la situación de la carretera es el turismo. La visita de los viajeros locales y extranjeros hacia La Culebrilla, Aylloque, Huancor, disminuye cada día. Lucy Sotelo, impulsora de los atractivos de la quebrada, señala que los turistas ya no llegan como antes. “Para nosotros nos causa bastante afectación, los visitantes ya no vienen por el tema de que se malogran sus vehículos. Eso perjudica el desarrollo del turismo y gastronomía”, acotó.

Todas estas personas coindicen en responsabilizar a dos constructoras de haber generado afectación a la vía de comunicación. Acusan que estas usan transporte pesado para cargar material que destinan en trabajos de defensa ribereña. Este flujo masivo -denuncian- esta acabando con el asfalto. Sotelo agrega que curso documento a las empresas Flesan y Ajani con la intención de preservar la única carretera que tienen, pero todavía no hay solución definitiva.

