Hasta tres mil pacientes con VIH (virus de inmunodeficiencia humana) son monitoreados en la región Ica, además cada mes se registran en promedio más de un centenar de nuevos casos, así lo informó la coordinadora regional de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS/VIH y Hepatitis de la Diresa Ica, Julissa Vásquez Anicama.

Enfermedad se expande

La especialista alertó que, en el departamento iqueño, los nuevos infectados van en aumento con cifras preocupantes, ya que cada mes se reportan entre 90 a 120 personas que son diagnosticadas con VIH, algunas con el sistema inmunológico deteriorado y que ya se encuentran en fase sida.

“Este 1 de diciembre es el Día Mundial de Lucha Contra el Sida y estamos realizando actividades en toda la región Ica para un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, si bien es cierto seguimos ocupando los primeros lugares con más pacientes con VIH en el Perú, pero otras regiones también registran aumento de casos por el tema de la migración, también en Ica porque está en la Costa y cerca a Lima y hay elevación de casos de ITS. Contamos con nueve establecimientos de diagnóstico y tratamiento y nuestra estadística indica que tenemos un promedio de 90 a 120 pacientes cada mes a nivel de toda la región, ya que cada establecimiento capta entre 5 a 20 pacientes de manera mensual, además hay un promedio de tres mil personas que están viviendo con VIH en la región y reciben tratamiento”, declaró.

Señaló que las cifras han posicionado al departamento iqueño como la novena región con más casos de VIH a nivel nacional, detrás de Lima Metropolitana, Callao, Loreto, La Libertad, Amazonas, Arequipa, Tacna y Piura, además algunos casos son detectados en fase sida, después de 5 a 10 años que el paciente se contagió con el VIH.

“Antes estábamos en el cuarto a quinto lugar con más pacientes con VIH, y ahora estamos en el noveno lugar, pero siempre existe un porcentaje de personas que tienen VIH pero no han sido diagnosticadas, además a los hospitales llegan pacientes en fase sida, que por muchos años no conocieron su diagnóstico, ya que cuando adquieren el VIH, puede pasar entre 5 a 10 años para que recién tu sistema inmunológico se deteriore y comiencen a salir algunas enfermedades y las personas que no se tratan a tiempo con los antirretrovirales es muy probable que lleguen a fase sida. Actualmente al mes puede llegar una a dos personas en fase sida al hospital”, añadió.

Sostuvo que como parte de las acciones se realizan en todos los locales de salud a nivel regional la prevención, tamizaje de prueba rápida de VIH y diagnóstico. Además, se brinda tratamiento en nueve establecimientos de salud, también se ha optado por la descentralización de la terapia antirretroviral (TAR). Se han abierto centros de dispensación de antirretroviral y los equipos itinerantes realizan la atención de casos y entrega de medicamentos a domicilio.

“Hacemos el diagnóstico a través de la prueba rápida, luego enrolamos a un establecimiento de salud, que brinda el tratamiento antirretroviral, todo el tratamiento es de forma gratuita en el Hospital Regional de Ica, Santa María del Socorro, el centro de salud de La Tinguiña, centro de salud de Salas Guadalupe, Hospital San Juan de Dios de Pisco, Hospital San José de Chincha, el Hospital Ricardo Rivarola en Nasca y el Hospital de Apoyo de Palpa, también estamos descentralizando el centro del INPE en el penal de Cachiche que también brinda el tratamiento antirretroviral y en el Hospital Augusto Hernández de EsSalud”, dijo.

