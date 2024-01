El ciudadano Aurelio Wilfredo Hernández Franco de 60 años, quien trabaja como cambista sufrió un ataque criminal la semana pasada, cuando tres delincuentes le robaron 30 mil soles en los exteriores de una vivienda en la Urb. San Isidro (Ica), y lo dejaron herido de bala en la pierna. Indica que la investigación policial no avanza y junto a sus compañeros cambistas, se sienten vulnerables a la inseguridad pública.

Herido de bala

“Estuve forcejeando como 10 minutos con los delincuentes, el balazo fue de entrada y salida, en el muslo izquierdo y me robaron 30 mil soles. Como siempre, las dos veces que me ha baleado nada de nada inclusive a mi hermano ya lo mataron hace 16 años y no hay ningún detenido. En la plaza de Armas no hay personal de inteligencia, estamos protegidos y en enero del 2024 ya han robado a tres compañeros cambistas”, declaró.

Hizo referencia al caso de su hermano Luis Aurelio Hernández Franco “Memin”, quien en el año 2008 fue víctima de robo a solo metros de la Plaza de Armas de Ica. Los delincuentes le dispararon causándole la muerte y también dejaron personas heridas, hasta la fecha el homicidio sigue impune.

VIDEO RECOMENDADO