Al menos dos delincuentes participaron esta noche en el asalto a una cambista cuando procedía a retirarse a su domicilio. El asalto a mano armada ocurrió al promediar las 19 h a la altura del Pasaje Vigil, en el Cercado. A esa hora la ciudadana de nombre Sonia se encontraba en una esquina, en una tienda donde venden lentes, esperando la unidad que la lleve a su domicilio y en ese momento fue abordada por un sujeto que con arma de fuego la golpeó y obligó a entregar su cartera donde guardaba el dinero de su trabajo.

Delincuente la tiró al piso a cambista

“Me ha golpeado con el arma, y cuando agarró la cartera aproveché ese momento para agarrarle la pistola y no me dispare, me tiró al piso y fugó”, declaró algo nerviosa aún a este medio de comunicación tras ocurrido el atraco. Un video del local muestra el instante en que el delincuente se tira contra la cambista y la hace caer al piso, luego le quita la cartera y se fuga.

La gente que se encontraba en la zona empezó a gritar y el delincuente fugó corriendo hacia la Av. Bolognesi, a las primeras cuadras, donde lo esperaba un taxi para fugar. En ese momento por la zona se encontraba un patrullero de la comisaría de Calana que al ver la desesperación de los pobladores y por indicación de las cámaras de seguridad que habían captado al delincuente, los interceptaron en la Av. Bolognesi, cruce con la calle Arequipa, en pleno centro de la ciudad.

Robaron más de 8 mil dólares

Según información preliminar de la Policía, los intervenidos serían Josué Ríos Silva (31) con DNI 47153551 y Juan Choque Chura (44) con DNI 40353216. En el interior del vehículo de placa V2H-548 marca Toyota, se encontró una pistola.

Cabe mencionar que la denunciante dijo haber sido víctima de robo de US$ 8,000. A esta hora personal de la Oficri realiza la inspección del vehículo y las especies que pudiera haber en su interior.

El detenido que robo con arma de fuego tendría doce denuncias por hurto, robo y otros delitos.