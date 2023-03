Chincha: Alcalde Carranza cuestiona a Semapach por falta de agua para la población.

“Tengo una ciudad de 200 mil personas que no tienen agua porque no están haciendo bien su trabajo”, señaló el alcalde de Chincha César Carranza Falla en alusión a la EPS Semapach, que tiene a su cargo el servicio de agua potable. Este problema ayer movilizó a un equipo del Órgano de Control Institucional (OCI) de la empresa y también a la del gobierno provincial para inspeccionar las instalaciones de Minaqueros.

Carranza dijo que fue comunicado el miércoles sobre la afectación a la zona donde se capta el agua que es llevada para el consumo de la población de la provincia de Chincha. Indicó que la situación ameritaba que se tomen acciones inmediatas para restablecer el servicio y no afectar a la ciudadanía. Sin embargo, no se había rehabilitado el abastecimiento, y algunos vecinos tenían que salir a los parques a buscar el líquido elemento.

La problemática prevalecía en la ciudad y ayer el alcalde requirió la intervención del OCI. En la inspección realizada se evidenció que se requería de una maquina pesada que pueda trabajar en el río San Juan para aislar el área afectada y realizar “un corte a la tubería y poder limpiar (sacar las piedras que pudieran haber ingresado) y cerrar la válvula”. Con eso agregó que se podría paliar la falta de agua que afronta la ciudad.

Pero, al momento que se realiza la diligencia con el órgano de control se encuentra una máquina, cuyo chófer no se atrevía a pasar el río Matagente (de menor caudal que el río San Juan). “Ayer me quede tranquilo porque me dijo la gerenta que habían alquilado una máquina D12″, y sin embargo resulto “siendo una D6″. Carranza precisó que mínimo se requería una D8 para entrar al afluente y que una maquinaria menor como la contratada solo generaba gasto.

Y al no contar con esta herramienta se seguían perdiendo horas que para la población era seguir sin agua. “Estamos perdiendo otro día más y por eso la indignación con la gerencia y administración de Semapach que no entiende la magnitud del problema que tenemos. Hace cinco días el estado central nos avisó que teníamos una situación de contingencia en la ciudad y no han tomado un plan de operación, no puede ser que la contingencia sea contratar un par de cisternas para ayudar en la ciudad, eso no alcanza, eso no sirve, eso no es ni siquiera profesional”, puntualizó

VÍDEO RECOMENDADO