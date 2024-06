El regidor Edwin Jeanpier Aburto Saravia de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo se presentó ante la sede local del Ministerio Público (MP) para dejar en evidencia la acusación de “maltrato laboral y acoso sexual” que involucran al alcalde William Sánchez Cahuana. La sindicación directa está expuesta en el documento de renuncia voluntaria presentada por la exsecretaria general de la entidad Yeraldine Y. H.

Documento

En la víspera se ingresó el escrito de la entonces trabajadora municipal en el que expresa los motivos de su renuncia al cargo que ocupaba en la gestión de Sánchez. Según relató, desde el 2023 hasta el 2024 ella fue víctima de maltrato en su centro de labores, acusando a la autoridad municipal de jalarle la blusa, y tratarla hostilmente. “(…) utilizaba términos tales como: burra, estúpida e incapaz”, se lee en el documento.

Otro hecho por el que Yeraldine decide apartarse del burgomaestre son por ciertas pretensiones. Ella cita que el alcalde la invitaba para que la acompañe a los viajes que realizaba en el interior del país y también al extranjero (Costa Rica). Cuando ella pregunta quienes iban a participar -señala el escrito- que solo iban a estar los dos. Además, expresa la exsecretaria que en una ocasión la conminaron para mentirle al Jurado Nacional de Elecciones. Ella se negó.

Hay otras situaciones más en este documento que fue derivado al municipio distrital y que también se adjuntó a los regidores. Es el caso de Jeanpier Aburto, quien ante la narrativa de la extrabajadora decide acudir ante el despacho del fiscal Alan Saldaña para dejar en evidencia la sindicación directa que se formula contra William Sánchez. El concejal refiere que todo quedó en manos de la Fiscalía.

“Me pusieron de conocimiento (el documento) y obviamente yo lo leí y me sorprendió todos los hechos suscitados que ella ha relatado. Como regidor he puesto de conocimiento a la Fiscalía, para que el fiscal de oficio pueda actuar”, señala. Aburto considera que hay “sucesos graves” plasmados en el escrito de Yeraldine, que sindican al alcalde. “No solamente falsificación de documentos, sino (también) acoso sexual por lo que he podido leer”, indica el regidor con relación a este caso.

