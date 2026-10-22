El estadio Félix Castillo Tardío de Chincha fue el escenario de la III Mini Olimpiadas Regionales que reunió a los alumnos de los centros de educación básica especial de la región Ica.

Superan cada prueba

Las delegaciones de las provincias de Nasca, Ica, Pisco y de la ciudad organizadora estuvieron en el recinto deportivo para participar en las pruebas de atletismo, lanzamiento de pelotas y otras disciplinas por categoría.

Las maestras de los CEBES Piloto Chincha y Santa Cecilia estuvieron a cargo del recibimiento de los participantes invitados, quienes demostraron en la pista atlética su fortalecimiento para superar cada prueba, con miras de alcanzar el podio.

Cabe mencionar que fue notable el acompañamiento de los padres de familia en la preparación y el aliento de los menores que estuvieron en competencia deportiva.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO