El Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Divino Niño Jesús celebró sus bodas de oro con una ceremonia conmemorativa que puso en valor cinco décadas de trabajo dedicadas a la educación de niños con necesidades educativas especiales en la región Ica.

Educación inclusiva

La actividad reunió a la comunidad educativa, autoridades y padres de familia, quienes participaron en una jornada de reconocimiento a la labor que la institución ha desarrollado desde su creación en favor de la inclusión y la formación integral de sus estudiantes.

Como parte de la celebración, se rindió homenaje al trabajo de los docentes del plantel, destacando su compromiso y dedicación en la atención de los escolares, así como el acompañamiento permanente que brindan a las familias.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la presentación de un número artístico preparado por los estudiantes, quienes representaron con música y danza las tres regiones naturales del Perú: costa, sierra y selva, en un espectáculo que fue ampliamente aplaudido por los asistentes.

En representación del Gobierno Regional de Ica participó el vicegobernador regional, Washington Sotelo, quien transmitió el saludo del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, y acompañó las actividades programadas por el aniversario.

Durante la ceremonia también se reconoció la labor de la directora del CEBE Divino Niño Jesús, Lizbeth Portilla, por el trabajo que viene realizando al frente de la institución educativa y por su contribución al fortalecimiento de la educación especial en la región.

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