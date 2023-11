El virus del dengue es una amenaza a la salud de los chinchanos y se teme que se presente un brote como ocurrió en el último verano. Para intentar no llegar a este escenario ayer se reunieron autoridades de los gobiernos locales y el sector Salud. El acuerdo es reforzar los trabajos en prevención y control del mosquito, conocido como Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad.

Casos

De momento la atención de las autoridades en el tema sanitario, especialmente en fumigación, está centrado en San José (El Carmen) y también en el distrito de Grocio Prado. De acuerdo con la data del sector Salud a la semana se registran entre 30 a 35 casos por infección del virus. De este total hay al menos cuatro que requieren hospitalización para recuperarse.

Pero, el insecto sigue avanzando y con la llegada del verano es posible que los casos se multipliquen. Salud y los gobiernos locales han acordado continuar con el control larvario, fumigación, y además educar a la población en tapar los recipientes que utilizan para guardar agua.

“La gente juega con las larvas del insecto pensando que es algo normal y si uno no hace nada en tres a cinco días van a tener un zancudo volando”, precisó Edwin Reátegui, titular de Salud en Chincha.

Limitaciones

Por su parte, el alcalde provincial César Carranza indicó que se suman a la lucha contra el vector. No obstante, hay limitaciones presupuestales en la entidad municipal. “Todos voltean a nosotros como municipalidades por el tema de recursos, ayuda y logística, pero hay que entender también cómo funciona la estructura del Estado. A veces hay recursos y dinero en algunas partidas, pero no es posible modificarlas sino tenemos autorizaciones. En estos momentos no la tenemos”, afirmó.

Carranza plantea la opción de utilizar maquinaria del sector privado para intervenir con fumigación en las zonas donde se presenten casos de dengue. Sin embargo, hay parámetros del sector Salud que obligan el uso de termonebulización y en consecuencia el aporte del empresariado está paralizado desde los meses de verano y se mantiene así hasta que no surja una modificatoria, mientras tanto la población sigue enfermando y el zancudo avanza.

VIDEO RECOMENDADO