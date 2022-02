Chincha: Banda criminal amenaza de muerte a hombre para robar su vehículo.

Un Yaris se suma a la lista de vehículos robados en lo que va del mes de febrero en la provincia de Chincha. El propietario de esta unidad salía de su domicilio, ubicado en la cuadra 12 del Jr. Cañete, en el distrito de Pueblo Nuevo, cuando es interceptado por los integrantes de una organización criminal, que bajo amenazas de muerte se apoderaron del carro y escaparon por las calles adyacentes rumbo a Grocio Prado.

El hombre había encendido el auto de placa de rodaje AZV-314, mientras ultimaba algunos detalles para movilizarse a su centro de trabajo. Su papá había quedado en el exterior de la vivienda junto al vehículo. De pronto se observa que desde el colegio 9 de Diciembre venían a pie un grupo de personas. Las sospechas de que algo malo iba a ocurrir originaron que padre e hijo se pongan en alerta.

Los desconocidos eran en efecto asaltantes que al notar la poca ausencia de transeúntes amenazaron al propietario. Él, no se dejó intimidar y se enfrentó a golpes con los miembros de esta organización. Pero, uno de estos al ver que las cosas no salían como había planeado saca un arma de fuego y amenaza de muerte a la víctima, que no tuvo más opción que dejar a los maleantes apoderarse de su Yaris.

Temor por seguimiento

Los delincuentes abordan uno a uno este vehículo y fugan con dirección a Techo Propio. El hombre al percatarse de la ruta de escape decide seguirlos, sin embargo, ninguno de los mototaxistas que circulaba por esa zona optó por facilitar el transporte. La denuncia sobre este asalto y robo se presentó en la comisaría de Pueblo Nuevo a fin de que se inicien con las investigaciones para ubicar a los responsables.

Este hecho delictivo se suma a los otros ya ocurridos en la provincia. Y es que los delincuentes, en las últimas semanas, tienen en la mira las camionetas y autos mejor cotizados en el mercado. Al menos cuatro robos de unidades se han registrado en lo que va de este mes, con la similitud que se trata de la misma cantidad de hampones, que actúa con el rostro descubierto, escudados bajo la oscuridad y con armas de fuego en su poder.