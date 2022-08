Chincha: Brigadas de salud mantienen búsqueda de personas con síntomas de COVID-19

El equipo de intervención inmediata de la Unidad Ejecutora 401-Salud Chincha continúa con el recorrido casa por casa en búsqueda de las personas que presentan síntomas característicos de coronavirus. Durante esta visita, que forma parte de la estrategia de contención se realiza la detección del infectado y se brinda el tratamiento que debe de seguir mientras permanece en aislamiento domiciliario.

Los profesionales de la salud que integran estas brigadas formadas para la contención de la pandemia llegan hasta la vivienda del poblador sospechoso de estar contagiado de esta enfermedad. En el mismo lugar realizan el descarte con prueba rápida o molecular y al conocerse el diagnóstico se brinda las recomendaciones que debe de cumplir el paciente para cuidar su salud y evitar el contagio en su entorno.

El director ejecutivo, Víctor Donayre, asevero que se tiene controlado el virus. No obstante, recomendó a la población no bajar la guardia y que por ningún motivo deje de cumplir con las medidas de bioseguridad. Agregó que en la búsqueda activa de los infectados se realiza además la vacunación a las personas que no cuentan con las dosis respectivas contra esta mortal enfermedad que los años anteriores cegó la vida a decenas de chinchano.